“Patto di Lettura”: Civitavecchia fa settanta

CIVITAVECCHIA – «Il Patto di Lettura ha già conquistato il cuore dei civitavecchiesi». È accolta con estrema soddisfazione, a Palazzo del Pincio, la nota dell’Ufficio Biblioteca Comunale che comunica il raggiungimento delle settanta adesioni, a distanza di neanche due settimane dall’istituzione. Scorrendo l’elenco dei sottoscrittori, insieme ai nomi di singoli volontari, emergono le sigle di istituzioni scolastiche, librerie, attività editoriali e imprenditoriali, enti centrali della vita cittadina come la Fondazione Cariciv, l’Autorità di Sistema Portuale e la Molinari, autorità militari, associazioni…

Il Patto di Lettura è uno «strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura adottato dalla Città, che individua nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini». Il passo successivo sarà quello di «coordinare tutti i soggetti pubblici e privati che vorranno aderire al patto, ascoltare le loro proposte, concertare gli interventi e coordinare le forme di collaborazione tra i vari soggetti».

Visto l’entusiasmo dimostrato dalle adesioni, il Patto di Lettura potrà davvero marcare un passo importante per l’identità culturale diffusa di Civitavecchia, nel segno di un’amministrazione etica del bene comune.