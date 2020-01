Nuovo laboratorio per la didattica innovativa all’Istituto Marconi di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Il 1 febbraio 2020 verrà inaugurato un nuovo laboratorio per la didattica innovativa all’IIS Marconi di Civitavecchia. Saranno presenti enti ed aziende del territorio con l’obiettivo di favorire un network per l’innovazione che abbia la scuola come un attore fondamentale.

Il laboratorio è frutto di un anno di lavoro congiunto di docenti e studenti dell’istituto ed è stato completamente rinnovato grazie al bando del Ministero per gli Ambienti di apprendimento innovativi. Gli spazi e le attrezzature sono pensati per poter essere utilizzati nella didattica di tutte le materie: scientifiche, tecniche ed umanistiche. Il laboratorio è diviso in aree funzionali per favorire il lavoro progettuale e la creatività e far incontrare diverse strategie di apprendimento e di insegnamento, in base alle esigenze sia degli studenti che dei docenti. Sarà possibile, ad esempio, svolgere lezioni frontali, approfondire con PC portatili, riflettere con carta e penna, fruire di esperienze “immersive” con la realtà virtuale, realizzare prototipi di artigianato digitale con stampanti 3D, o sperimentare con le nuove possibilità offerte dal “cloud” e dall’intelligenza artificiale.

All’inaugurazione parteciperanno enti ed aziende che hanno contribuito ad arrivare a questo risultato. Saranno presenti: Eleonora De Risi, Coordinatrice Spazio Attivo Civitavecchia di Lazio Innova; Cecilia Stajano, Coordinatrice Innovazione nella scuola di Fondazione Mondo Digitale; Carlo Ottaviani, Presidente di Officine Robotiche; l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Civitavecchia; aziende nel campo della pedagogia, educazione e tecnologia del territorio di Civitavecchia e Roma.

Durante l’evento saranno presentati dei progetti realizzati dagli studenti del Marconi di domotica, realtà virtuale, modellazione 3D ed intelligenza artificiale.