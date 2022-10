Nuova stagione del Teatro Traiano, le dichiarazioni

CIVITAVECCHIA – Queste le dichiarazioni rilasciate oggi a margine della presentazione della stagione 2022-2023 al Teatro Traiano.

Il Sindaco Ernesto Tedesco: “Sono felice di salutare l’apertura della nuova stagione del Teatro Traiano, ancora una volta nel segno della storica e proficua collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL. In questa casa della cultura, punto di riferimento per tutto il territorio, anche quest’anno potremo ritrovarci e assistere a una rassegna di altissimo spessore. Con sensibilità e sapienza, il cartellone propone un’ampia gamma di spettacoli capaci di soddisfare i gusti più diversi, come dovrebbe sempre essere, così da soddisfare gli habitué e avvicinare i neofiti. Il Teatro Traiano, come ho sempre detto, è un fiore all’occhiello e un volano irrinunciabile per la crescita della nostra bella città, che una volta di più si pone come punta di diamante di un comprensorio da sempre ricco di cultura e storia. Voglio ringraziare tutti quelli che, dai sapienti vertici alle capaci maestranze, garantiscono con il loro lavoro costante e instancabile il complesso funzionamento di una macchina complessa e bellissima”.

La Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Gabriella Sarracco: “Respiriamo il Traiano, respiriamo il teatro. Dopo anni di distanza, di mascherine, di gel, torniamo finalmente a vivere a pieni polmoni il nostro Teatro, le sue emozioni, i suoi rumori e colori. Come Fondazione abbiamo sempre dato il massimo contributo alle stagioni teatrali del nostro teatro che ha saputo accompagnare, incentivare, accogliere la cultura locale, nazionale e internazionale, senza distinzioni. In questi anni il Comune, la Fondazione Ca.Ri.Civ. e l’ATCL hanno saputo creare una connessione di intenti che ha dato vita ad un progetto forte, stabile, che ha saputo affrontare anche la grande prova della pandemia. Ripartiamo ora forti di queste esperienze per dare un nuovo slancio al nostro Teatro. La stagione che verrà sarà sicuramente più vivace e piena di sfide ma avrà un dono ancora più unico: un pubblico consapevole di quanto sia importante vivere a pieno il proprio teatro, riempendolo, vivendolo, respirandolo”.

L’Amministratore delegato di ATCL, Luca Fornari: “ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio è il Circuito Multidisciplinare dello spettacolo dal vivo, che svolge da quarant’anni un’attività di sostegno e coordinamento delle attività di spettacolo e culturali a favore e di concerto con i Comuni soci e la città di Civitavecchia ne è un socio storico. La stagione scorsa il Teatro Traiano è tornato a vivere con le sue insegne accese, l’apertura del sipario, i saluti ed i convenevoli con gli amici e con vicini di poltrona, la prima battuta in scena, le reazioni del pubblico, gli applausi finali, l’incontro con gli artisti in camerino, i commenti nel foyer ed è stato un grande successo nonostante il Covid. Il teatro non è solo un rito o un’abitudine che si rinnova di sera in sera da millenni. Il teatro è soprattutto occasione di crescita culturale di una collettività, un momento di incontro, di condivisione, di riflessione, di suggestione, strumento per interpretare il vivere contemporaneo. Forse la pandemia, che per troppo tempo ha impedito la socialità, relegandoci nelle nostre case e spegnendo le luci delle città, saprà farci riscoprire tutti gli aspetti della quotidianità che diamo per scontati e ridare valore ai sentimenti. Quella del Teatro Traiano è la più importante Stagione in Abbonamento nella Regione Lazio al di fuori di Roma ed anche quest’anno presentiamo al pubblico un programma teatrale di grande richiamo, con grandi interpreti della scena italiana. Il ringraziamento di ATCL va come sempre al Comune di Civitavecchia con il personale che permette il funzionamento del Teatro, alla Regione Lazio che finanzia le attività, agli artisti programmati ma soprattutto al pubblico, che rende possibile tutto questo e che sono certo saprà rispondere, come sempre, con passione e affetto”.