Musica e Innovazione passano per il Liceo Musicale “Galileo Galilei” di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Secondi e terzi premi in ambito musicale dal Liceo musicale Galileo Galilei. A quattro anni dalla sua costituzione il Liceo musicale manda a segno i primi colpi: quattro podi tra il 9° concorso internazionale “Note sul mare” e il 7° concorso nazionale “7 note romane”, ad opera dei clarinettisti Chiara Agostini (classe I) e Leonardo Cilento (classe IV).

Contestualmente, la scuola compare all’interno della XXXII rassegna musicale nazionale “La Musica unisce” promossa da INDIRE (l’Istituto Nazionale che si occupa di documentazione, innovazione e ricerca educativa), proponendo ben sei video tratti dal lavoro che, pur con le note difficoltà registrate negli ultimi 14 mesi a causa della pandemia, ha visto grandemente impegnati studenti e docenti. Il coordinatore dell’iniziativa è il Professore di Canto, Maestro Andrea Romeo.

Il tutto a conclusione di un anno scolastico nel quale l’istituto ha sperimentato per la prima volta l’organizzazione di un “Concerto di Natale in diretta web” affrontando e superando brillantemente le difficoltà imposte dalle disposizioni di sicurezza necessarie a causa del covid.

“La didattica musicale al liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galileo Galilei” è più viva che mai – commenta la Dirigente scolastica Maria Zeno – ed anche nel periodo tra novembre e dicembre, malgrado la didattica fosse a distanza per le esigenze di contenimento della pandemia, le lezioni di strumento si sono svolte in presenza, come consentito dal Ministero dell’Istruzione per determinate attività che necessitassero di strumentazione ed ambienti particolari. Grande l’entusiasmo dei ragazzi e dei Docenti che li seguono con passione in questo loro percorso di crescita”.