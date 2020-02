L’Unicef Civitavecchia festeggia il suo 20° anniversario

CIVITAVECCHIA – Il Comitato UNICEF di Civitavecchia ha celebrato il 20° anniversario dell’apertura della sede di via Giusti 22 a Civitavecchia con incontri e feste in alcune scuole del litorale dove da anni docenti e alunni collaborano per i progetti proposti da UNICEF.

Con la filastrocca sui diritti dei bambini, ideata dagli alunni della Scuola A. Cialdi nominata Ambasciatrice UNICEF nel 2014 e in seguito Scuola Amica dei Bambini e Adolescenti, giovedì mattina, 20 febbraio, gli alunni della 3^ A in rappresentanza di tutto l’Istituto Comprensivo 16 Settembre hanno accolto, insieme alle docenti Ciliberti e Mari referente scuola, la responsabile del Comitato UNICEF cittadino Pina Tarantino, per omaggiarla e festeggiarla per il suo ventesimo anno di costante volontariato.

“Sono emozionata, ringrazio voi, i genitori, le maestre, per l’ aiuto a favore dei bambini meno fortunati assistiti dall’UNICEF – ha commentato Pina Tarantino – Certamente questi anni di volontariato hanno significato molto per tutti noi, siamo noi che ringraziamo l’UNICEF per l’opportunità. In questi venti anni abbiamo aiutato tutti insieme tanti bambini del mondo, collaborando e supportando i vari Presidenti Giovanni Micali, Antonio Sclavi, Vincenzo Spadafora, Giacomo Guerrera, Francesco Samengo e, Bruno Cacco, Claudio Urciuoli, Vincenzo Leone e, oggi David Santodonato. Cari bambini, con le numerose campagne di sensibilizzazione presso le scuole di questo litorale, abbiamo a Civitavecchia: voi della A. Cialdi Scuola Ambasciatrice e Amica UNICEF, il Liceo Galileo Galilei, l’elementare Don Milani, il Comprensivo 16 settembre Scuole AMICHE UNICEF, l’asilo comunale in via dell’Immacolata intitolato dal MIUR BAMBINI di BESLAN, in onore dei 186 piccoli bambini che furono uccisi in una palestra a Beslan. Ancora a Santa Marinella la Scuola AMICA Media Carducci, a Ladispoli l’Istituto Corrado Melone, a Cerveteri l’Istituto Salvo D’acquisto. Speriamo di continuare tutti insieme ad aiutare chi è meno fortunato, un grande filosofo diceva: L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo (Sofocle).

(nella foto gli alunni della 3^ a con Pina Tarantino,le Maestre Ciliberti e Mari)