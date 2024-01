Lo scrittore Paolo Di Paolo ospite di Book Faces

CIVITAVECCHIA – Il primo degli appuntamenti letterari dell’associazione culturale “Book Faces” vede come ospite uno scrittore di riguardo: Paolo Di Paolo.

L’autore nel 2003 è stato finalista al Premio “Italo Calvino”, mentre nel 2013 è stato finalista al Premio “Strega”. Vanta collaborazioni con La Repubblica, Vanity Fair e L’Espresso e dal 2020 conduce la trasmissione “La lingua batte” su Radio 3 RAI.

Martedì 23 gennaio con inizio alle ore 18.30, Di Paolo sarà presente presso la Libreria “Dettagli” di Civitavecchia, dove presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Romanzo senza umani” (Feltrinelli).

Il romanzo scaturisce dal più umano dei bisogni, quello che ci spinge a voler lasciare una traccia del nostro passaggio sulla terra. Il protagonista del libro è uno studioso di storia, Mauro Barbi, il quale, dopo aver passato la vita sui testi è come se si svegliasse dal proprio torpore con una domanda che lo assilla: che fine hanno fatto le persone che circondavano la mia vita? E soprattutto, cosa ricorderanno di me? Una domanda che, in potenza, riguarda noi tutti.

Questo nuovo appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, sarà moderato dal noto scrittore locale Anthony Caruana e da Marco Salomone. Ingresso libero fino a esaurimento posti.