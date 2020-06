BOLSENA – L’Associazione Infioratori di Bolsena ha partecipato al Progetto Virtual International Ephemeral Art Tokyo 2020, organizzato dalla Coordinadora Internacional de Entitades de Arte Efimero, con 26 delegazioni da tutto il mondo che hanno realizzato loro tappeti. Questo progetto unico è stato pensato e realizzato dalla Commissione Progetti della coordinadora, per i giorni in cui si sarebbe tenuto nella capitale nipponica il Congresso delle Arti Effimere, annullato per l’epidemia di coronavirus. “Ogni delegazione ha preparato un tappeto, per simboleggiare la propria presenza a Tokyo ed esprimere la propria gratitudine al nostro collega Yasu, al suo team organizzativo, alla sua associazione, alle istituzioni e agli sponsor – afferma l’Associazione Infioratori di Bolsena -. Con lo slogan ‘Sognando Tokyo’, i nostri tappeti sono virtualmente presenti nella città, nel cuore degli alfombristas e aperti al mondo intero”.

