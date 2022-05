L’assessore Di Paolo e il consigliere Iacomelli con l’attrice Martina Fusaro alla prima di “Criminali si diventa”

CIVITAVECCHIA – Proiettato sabato 7 maggio, presso il multisala Royal, il film “Criminali si diventa” (che rimarrà in programmazione almeno sino a mercoledì prossimo) che vede protagonista la giovane attrice civitavecchiese Martina Fusaro.

Presenti per l’Amministrazione comunale l’Assessore al Bilancio, Turismo e promozione del territorio, Emanuela Di Paolo, e il Consigliere Comunale con Delega allo Sport, Matteo Iacomelli, per rendere omaggio e congratularsi con il regista e l’attrice; i rappresentanti dell’Amministrazione non si sono sottratti alla richiesta di aiuto e sostegno al cinema pervenuta dai presenti, che dopo il periodo di pandemia è di certo uno dei settori più in sofferenza: “Le ragazze brave e tenaci come Martina Fusaro danno lustro alla nostra città. Il settore ? effettivamente in forte difficoltà, stiamo cercando di fare il possibile per affievolire gli effetti della crisi del post-pandemia, oggi in Consiglio si votano le riduzioni delle tariffe TARI ad esempio, che vedono agevolazioni anche per cinema e teatri. Stiamo partecipando ai bandi per captare risorse da investire nel settore dello spettacolo per il rilancio del territorio” così l’Assessore Emanuela Di Paolo.

“Tanto abbiamo fatto e stiamo facendo per ridare spazio a tutte le arti. Ringraziamo Martina che con questo film porta in giro per l’Italia anche il nome di Civitavecchia” aggiunge il Consigliere Matteo Iacomelli.