Ladispoli, “Sentieri letterari” martedì 23 maggio nella biblioteca comunale

LADISPOLI – L’amministrazione comunale informa che, presso la Biblioteca di Ladispoli, si svolgerà il secondo appuntamento del progetto “Sentieri Letterari, incontri di Bibliolettura interattiva”, organizzato insieme al Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, ed a cura di Dario Amadei ed Elena Sbaraglia: In cammino con Stefano Benni, martedì 23 maggio alle ore 15:45.

Anche questa volta i partecipanti scopriranno la lettura come strumento efficace per riscoprire un tempo per se stessi, per sperimentare una crescita interiore costruttiva e un miglioramento della propria vita: la bibliolettura interattiva si ispira infatti alla biblioterapia, un’arte terapeutica diffusa in particolar modo nei paesi anglosassoni, e si propone di trovare nei libri dei messaggi da scoprire e svelare attraverso un dibattito attivo, continuo e stimolante, mettendo il partecipante/lettore nelle condizioni di ricevere attivamente una guida e un sostegno nell’interpretazione dei testi.

Dario Amadei, medico, divulgatore scientifico e scrittore, ed Elena Sbaraglia, psicologa del lavoro e operatrice culturale, hanno fondato Magic BlueRay e da anni si occupano di medicina narrativa, svolgendo consulenze e corsi.

L’evento è libero e gratuito, è rivolto ad un pubblico maggiore di 14 anni ed è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca.