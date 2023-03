La Pro Loco riqualifica gli Horti Traianei

CIVITAVECCHIA – La Pro Loco di Civitavecchia, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, ha avviato un primo stralcio dei lavori di riqualificazione degli Horti Traianei situati all’interno dell’Area archeologica delle Terme Taurine.

Elaborato dall’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di biologia vegetale, il progetto degli Horti Traianei era finalizzato all’istituzione di un Orto botanico, articolato in vari comparti di diversa tipologia (agrumeto, roseto, giardino romano, impianti tecnici, percorso anulare con aree di sosta, piccolo ponte di legno etc.) e fu originariamente finanziato dall’allora Amministrazione comunale nell’ambito dei fondi DOCUP OB. 2 1997/99 –Misura 3.

“A seguito della chiusura forzata a causa della pandemia – afferma la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – l’area richiedeva un intervento importante di ripristino. Abbiamo pertanto cercato di reperire fondi per la sua riqualificazione trovando nella Regione Lazio, che ringraziamo, l’accoglimento della nostra richiesta, e affidato l’incarico alla Ditta Mario Lucchetti. Al fine di completare l’intervento sull’intero perimetro dell’area archeologica sarebbe auspicabile un maggior coinvolgimento delle istituzioni e dei privati, per destinare altre risorse finanziare, in modo da conferire così alla zona un ulteriore valore storico-naturalistico, a tutela dei Beni Monumentali e del paesaggio e per offrire una maggiore garanzia alla godibilità del complesso monumentale”.