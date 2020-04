La Pro Loco lancia il concorso “Civitavecchia mia”

CIVITAVECCHIA – In questi giorni particolari in cui la maggior parte di noi trascorre il suo tempo nella propria abitazione, la Pro Loco cittadina promuove una iniziativa per “passeggiare in città con la fantasia”, invitando a ricercare nelle proprie raccolte fotografiche scorci, monumenti o immagini di Civitavecchia antica o dei nostri giorni.

Per partecipare all’iniziativa fotografica denominata “Civitavecchia mia” basta inviare una fotografia all’indirizzo mail prolococivitavecchia@gmail.com entro le ore 12 del giorno 24 aprile p.v.

Insieme alla foto, l’autore dovrà inviare una descrizione o un commento dell’immagine e una liberatoria per utilizzare le immagini per una raccolta da pubblicare sul sito web della Pro Loco.

Le foto pervenute saranno postate tutte insieme dalle ore 16 dello stesso giorno sulla pagina FB della Pro Loco di Civitavecchia.

Il vincitore sarà l’autore della foto che avrà ricevuto più “like” conteggiati dal momento della pubblicazione fino alle ore 15 del 27 aprile.

Il nome del vincitore sarà reso noto il 28 aprile, giorno di Santa Fermina, con un comunicato sulla pagina FB della Pro Loco.

Il premio consiste in una cena per due persone presso il Ristorante Dolce & Salato in piazza Fratti, 8 da fruire alla riapertura dello stesso al termine dell’emergenza sanitaria.

