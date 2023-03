Incontro ufficiale per l’ITFF presso l’Ambasciata del Libano a Roma

ROMA – Lunedi 13 Marzo si è svolta presso l’Ambasciata del Libano a Roma la consegna del trofeo International Tour Film Festival 2022 per la sezione Concorso APIDGE – Articolo 2 della Costituzione Italiana, vinto dal cortometraggio “E andiamo”, per la regia di Ali Bitar, realizzato dalla Scuola di Sarba-Nabatieh (Sarba, Libano).

Il trofeo è stato consegnato, con una cerimonia ufficiale, dal Presidente di Apidge Ezio Sina all’Ambasciatrice del Libano S.E. Mira Daher, alla presenza del Presidente del Festival Piero Pacchiarotti e dal responsabile di Apidge Lazio Gaetano D’Angelo.

Collegati in diretta streaming gli studenti della Scuola di Sarba-Nabatieh, il Sindaco del Comune di Sarba, Avv. Elias el Helou, la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Sig.ra Valeria Bianconi, Direttrice del centro “Casa Culturale di Sarba”, Sig.ra Mona Rizk, tutto lo Staff( regista Sig. Ali Bitar e lo sceneggiatore Sig. Hadi Bitar) e i genitori degli studenti.

S.E. l’ Ambasciatrice Mira Daher ha ricordato l’amicizia che lega i nostri due Paesi che si sviluppa anche e soprattutto attraverso progetti culturali che, come questo, insegnano alle nuove generazioni il rispetto dei diritti umani, patrimonio fondamentale per il raggiungimento di un mondo dove tutti i popoli possano essere riconosciuti e rispettati per la propria storia, cultura e traduzioni.

Il Presidente dell’International Tour Film Festival Piero Pacchiarotti è intervenuto affermando l’importanza del “Progetto Costituzione” dedicato agli studenti che sono le fondamenta della società del futuro.

Il Presidente Apidge Ezio Sina ha ribadito l’importanza dell’Art. 2 della Costituzione Italiana che inizia con la frase: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”

Infine il Responsabile Apidge Lazio Gaetano D’Angelo ha letto la motivazione per il premio assegnato che sarà recapitato agli studenti che ad ottobre non erano potuti intervenire alla premiazione.

La cerimonia ufficiale ha ribadito l’importante ruolo che ormai da 12 anni l’International Tour Film Festival svolge nel mondo del cinema promuovendo la città di Civitavecchia, la sua storia, le sue traduzioni, la sua cultura e le sue eccellenze artistiche.