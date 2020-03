Il Nuovo Gassman chiude in via precuazionale

CIVITAVECCHIA – In ottemperanza al DPCM in tema di coronavirus il Teatro Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia e il Teatro Civico di Rocca di Papa resteranno chiusi come disposto per i Teatri e fino a nuova comunicazione di riapertura.

“Al pubblico, agli artisti, ai tecnici, alle produzioni e, più in generale, a tutto il mondo del Teatro l’auspicio di tornare presto ancora più forti e a ricevere Vera Attenzione nei nostri confronti in qualità di rappresentanti di uno spaccato di umanità che trova sempre più incertezze e dimenticanze – afferma il Direttore Artistico Enrico Maria Falconi – Siamo gente di Teatro. Rispettiamo le regole perché alle regole siamo abituati fin dall’esercizio della prova. Siamo gente di Teatro. Supereremo anche questa. E’ da sempre ormai che siamo abituati alla resilienza e alle ‘montagne russe’. Non ci spaventa niente. Forza!”.