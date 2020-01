Il Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina riceve l’Alberghiero Cappannari di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Una giornata bellissima per gli studenti del Cappannari, indirizzo Alberghiero dello Stendhal, che sono stati accolti dal Ministro delle Pubblica Istruzione Lucia Azzolina con cordialità e simpatia.

L’Istituto cittadino era infatti stato selezionato per la presentazione del progetto “Le Belle Merende” che si è svolta proprio oggi presso la sede di Viale Trastevere. Gli studenti che sono stati accolti dalla dottoressa Celani, del Nucleo del Gabinetto del Ministro, hanno partecipato ad un workshop introdotto da Alessandro Vienna, Docente esperto e referente MIUR per l’Educazione Alimentare e l’Educazione e da Maurizio Serpieri che sono intervenuti sui temi dell’alimentazione circolare, dei prodotti a chilometro zero, sull’importanza della stagionalità e territorialità delle materie prime. Così Dario Galia, Leonardo Gabella e Flavia Hidri intervistati dalla giornalista Marta Nicoletti hanno spiegato le possibili alternative alla classica merendina industriale.

Le “Belle Merende” salutari e di facile preparazione, verranno proposte nei prossimi mesi, in un clima di peer education, agli studenti più giovani. Si è poi passati alla fase di degustazione: finger food di ricotta locale con miele e cannella, cialdine croccanti di pane dolce, alcuni tradizionali dolci di carnevale, il classico pane olio e sale e poi estratti e centrifugati di frutta e verdura, gentilmente offerti da alcuni produttori locali. Infine il colloquio con il Ministro che ha chiacchierato volentieri con gli studenti sollecitandoli a cogliere ogni opportunità che la scuola offre loro e a collaborare sempre con tutto il personale della scuola. La Ministra ha invitato poi la Dirigente Scolastica professoressa Stefania Tinti a stabilire un canale di comunicazione anche diretto per idee, suggerimenti mettendo in luce le maggiori criticità della scuola in questa fase. “E’ stata una esperienza davvero importante per i nostri studenti che hanno saputo proporsi con professionalità e simpatia. Voglio ringraziare la Ministra e tutto il suo staff per l’accoglienza davvero calorosa che ci è stata riservata e i docenti che si adoperano con grande impegno per la formazione umana e professionale dei ragazzi” ha concluso la DS professoressa Stefania Tinti.