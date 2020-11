Il Liceo Guglielmotti partecipa al progetto nazionale “Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole”

CIVITAVECCHIA – Per la prima volta il progetto “Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole” ha un tema istituzionale: positivi alla lettura. In un periodo in cui l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto una sfumatura contraria al suo significato originario, lo scopo dell’iniziativa è sottolineare i grandi benefici derivati da una “esposizione” ai libri e ai mondi che essi nascondono.

In un anno che ha visto bambini e ragazzi costretti a rinunciare al tempo della scuola, della socialità, dello sport e del teatro, il Liceo Guglielmotti (nei vari indirizzi Classico, Scienze Umane, Scienze Umane opz. Economico Sociale, Artistico) ha scelto di dedicare alla lettura il giorno 20 novembre 2020, in cui si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Gli alunni leggeranno passi scelti che affrontano il tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Inoltre, seguendo l’invito che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha rivolto a tutti i Comuni italiani di illuminare, nella serata di venerdì 20 novembre 2020, i siti più significativi di ciascun Comune con il colore verde, simbolo di vitalità, la giornata si aprirà con la lettura della poesia Ode al colore verde di Pablo Neruda e si concluderà con la lettura della poesia Amore di lontananza di Antonia Pozzi.