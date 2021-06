Il giovane pianista Gianluca Mampieri trionfa al Concorso Mercadante di Napoli

CIVITAVECCHIA – Il Liceo Galilei di Civitavecchia continua a collezionare successi per i suoi allievi del giovanissimo indirizzo musicale: Gianluca Mampieri, pianista del secondo anno, alunno della prof.ssa Sonia Turchi, è risultato vincitore con un punteggio di 99/100 al Concorso Saverio Mercadante di Napoli, aggiudicandosi il primo premio per la categoria biennio dei licei musicali.

Durante la premiazione, la giuria si è complimentata con Gianluca, che sempre sotto la guida della prof.ssa Turchi ha inoltre conquistato, durante questo difficilissimo anno scolastico, il quinto livello (su otto) delle certificazioni internazionali Cambridge ABRSM (Associated Board Royal Schools of Music).

La docente si ritiene soddisfatta dei risultati raggiunti non soltanto da questo alunno “Primo Premio” ma dall’intera classe di Pianoforte di cui è titolare. L’impegno, il cimento quotidiano nella tecnica e l’approfondimento raffinato nel magico universo dell’interpretazione, l’applicazione costante di un valido metodo di studio, su un repertorio vasto e variegato come richiesto in ingresso nei Conservatori italiani, portano a grandi realizzazioni i giovani studenti del Galilei, traghettandoli presto verso il mondo della professione in ambiente musicale, grande eccellenza da rilanciare nel nostro Paese.

Un sentito ringraziamento alla Preside Maria Zeno, che ha fortemente voluto, soltanto quattro anni fa, il Liceo Musicale al Galilei e che ogni volta si commuove e si delizia all’ascolto delle tante note che risuonano nei corridoi e che l’accompagnano piacevolmente mentre è intenta al lavoro.