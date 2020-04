Il Barman Giorgio Rocchino “incontra” gli studenti dello Stendhal

CIVITAVECCHIA – L’Istituto Stendhal, indirizzo alberghiero Lucio Cappannari, prosegue nelle sue attività con la didattica a distanza implementandola con seminari e approfondimenti.

Così la classe 3° B Sala, capitanata dal professor Mazzeo, ha incontrato in una bella video lezione il Barman di fama internazionale Giorgio Rocchino. Dopo una breve presentazione, nella quale ha raccontato la passione che lo ha portato dai banchi di scuola a diventare barman ufficiale del Principe Alberto di Monaco, Rocchino è passato ad illustrare la merceologia e la storia dei distillati, gli attrezzi di un Barman e il loro impiego. Poi è passato ad una fase pratica mostrando alcune tecniche come shakerare davanti un cliente, prendere correttamente in mano una bottiglia, dosare il prodotto da miscelare.

Di fronte al pubblico attento degli studenti Giorgio Rocchino ha poi mostrato come realizzare alcuni drink storici quali il Negroni o il Martini. “E’ sempre statala mia passione – ha spiegato lo chef barman – avere un rapporto diretto con i giovani per introdurli in questo mondo. Per questo dallo scorso anno ho lanciato la prima edizione del concorso ‘Cocktail Mixologist Competition’, riservato a giovani bartender e allievi delle scuole alberghiere francesi e italiane, per creare la figura del barman di bordo”.

“Quest’anno avremmo partecipato con gli studenti del Cappannari a questa competizione ma purtroppo è stata rinviata, non importa avremo tempo per prepararci ancora meglio e con maggiore determinazione. Abbiamo degli studenti molto promettenti e credo proprio che potranno davvero fare una bellissima prestazione” ha concluso il professor Mazzeo.