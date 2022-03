I ragazzi della “Melone” trionfano al “Pi greco day”

LADISPOLI – Ancora una volta i “meloncini” hanno dimostrato l’eccellenza della “Corrado Melone” risultando vincitori nelle gare di matematica, tenutesi presso il palazzo del Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle cerimonie per il Pi Greco day, fortemente volute dal Ministro prof. Patrizio Bianchi.

Il 14 marzo, Pi Greco day, è la data che, secondo la consuetudine di gran parte del mondo anglosassone di indicare prima il mese e poi il giorno, ricorda proprio il valore approssimato del ? (Pi Greco) che, usando solo le sue prime tre cifre, è proprio 3,14. Il simbolo ? è stato scelto in quanto iniziale di ?????????? (periferia) e rappresenta la costante matematica irrazionale (non può essere scritto come quoziente di due valori interi) e trascendente (è impossibile esprimerne il valore usando un numero finito di valori interi, di frazioni e di loro radici) che definisce il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro (se vogliamo, è l’area del cerchio di raggio 1).

“Il confronto con le varie Scuole di tutta Italia – commenta soddisfatto il dirigente scolastico Riccardo Agresti – ha visto vincitrici ancora una volta, per gli ordini primaria e secondaria di primo grado, le squadre della “Melone”, come avvenuto nell’ultima manifestazione avvenuta prima del lock down causato dalla pandemia da CoViD 19. Questa volta abbiamo addirittura visto in finale, per la primaria, scontrarsi fra loro proprio le due squadre presentate dalla Melone”.

A Carazzi Federico, D’Amici Giada, Daniele Sofia, Lustrino Luca, Zhu Yi Han, Tiozzo Riccardo Maria, Pieraccioli Flavia, Nechita David Emanuele, Gabriele Duca, Gabriel Poerio e Antonio Costantino va l’encomio della intera Scuola.