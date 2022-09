“Homo ridens”: pronta la stagione teatrale 2022-2023 del Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Si chiama “Homo Ridens” la Stagione teatrale 2022 – 2023 del Nuovo Sala Gassman si Civitavecchia. Homo Ridens…perchè? A spiegarcelo è il suo stesso Direttore artistico Enrico Maria Falconi.

“Stiamo vivendo un tempo strano – commenta – Osservando nella serietà altrui una severità che subiamo. Capi di Stato che seriamente si fanno guerra creando sofferenza; Politici che “aggrottati” ci peggiorano l’esistenza. Seriamente assistiamo ad un periodo di grande confusione. Anche al bar, o nel traffico del centro…Nelle dimenticanze, nelle false promesse, nel circo dell’uomo che mangia l’uomo. L’Homo Sapiens regredisce. Giorno dopo giorno. Come una involuzione che rovina tutto: L’ambiente, la salute, il lavoro, i sentimenti. Sentiamo intima ora, non una rivoluzione, una evoluzione! Abbiamo provato che nella “cultura del bello” si generano sorrisi più veri, occhi più belli, mani più strette. Abbiamo accertato che chi ha questi sorrisi sa essere un uomo di pace e un ambasciatore di umanità. Abbiamo certezza che l’esercizio del Teatro sia madre di un uomo rinnovato. Un Homo Ridens. Un uomo che sa sorridere è un uomo che sa Amare. Benvenuti al Nuovo Sala Gassman! Con il sorriso più bello che abbiamo!”.

Il nuovo ricchissimo Cartellone, che si aprirà il 1° di ottobre 2022 per protrarsi fino al 18 giugno 2023, include “La Grande Stagione” (con la Direzione artistica dello stesso Falconi) di 43 spettacoli e “Teatro in famiglia” (Direttore artistico: Simone Luciani) che ne consta di 7. In tutto, ben 50 spettacoli.

Qui di seguito i prezzi.

“La Grande Stagione”

Titolo di ingresso da 12 euro (over 18), 8 euro (ridotto under 18) e 5 euro (ridotto under 12). Abbonamento a 10 spettacoli, 100 euro; a 5 spettacoli, 60 euro; a 10 spettacoli, 50 euro (ridotto under 18).

“Teatro in famiglia”

Titolo d’ingresso: 8 euro. Abbonamento: 45 euro.

Per info e prenotazioni telefoniche: numero 328.1224154.

Orari botteghino: dal lunedì al venerdì, ore 17:00 – 20:00 (e-mail: botteghino@nuovosalagassman.com)