Gaya Vasco di Cerveteri alle audizioni della 17esima edizione di X Factor

CERVETERI – Alle prossime audizioni di X Factor, il programma giunto alla sua 17esima edizione in onda sui canali Sky, ci sarà anche una voce di Cerveteri. Si tratta di quella della giovanissima Gaya Vasco, che porterà il suo amore e la sua passione per la musica, calcherà il palco del noto programma che da oltre tre lustri sforna alcuni dei più grandi artisti del panorama internazionale. L’appuntamento per Gaya, è per sabato 13 maggio agli studi Sky di Milano.

A rivolgerle un augurio speciale è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Come prima cosa faccio a Gaya i miei complimenti per essere giunta sino a questo punto del programma e poi ovviamente un caloroso in bocca al lupo per questo grande appuntamento che la aspetta, che mi auguro possa vivere con gioia e serenità. Siamo orgogliosi che una nostra concittadina cerchi di emergere per cercare la fortuna sui prestigiosi palchi di X Factor. Le rinnovo dunque, a nome mio e dell’Amministrazione tutta, i miei auguri certa che saprà mettere in mostra tutto il proprio talento e la propria bravura”.

Gaya Vasco, 17enne, è una studentessa del liceo musicale Galilei di Civitavecchia. Prima di giungere alle audizioni di Milano, Gaya ha superato il primo step delle ammissioni ai casting del 2023 con il suo brano “Creep” dei Radiohead.