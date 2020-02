Fare Verde insegna ai bambini a giocare con le tre R: raccolta, riciclo, riuso

CIVITAVECCHIA – Dopo i recenti successi ottenuti con il concerto per Sant’Antonio Abate e la manifestazione “Il Mare d’Inverno”, il gruppo locale di Fare Verde continua incessantemente la sua azione nel territorio, in particolare, con il progetto di educazione ambientale “Giochiamo Con Le 3 R : Raccolta – Riciclo – Riuso”, con lo scopo di insegnare ai bambini della scuola primaria a differenziare divertendosi.

Venerdi 31 gennaio, presso il teatro dell’Istituto Don Milani, si è svolto l’incontro con le seconde classi delle sezioni B e C, le quali hanno mostrato partecipazione all’attività nella quale ha visto Valentina Flacchi, responsabile dell’iniziativa e chiarissima relatrice, dichiarare che “non è mai troppo presto per coinvolgere i bambini nella tutela e nella valorizzazione del territorio che ci circonda ovviamente utilizzando strumenti didattici adeguati all’età. I miei complimenti alle insegnanti per l’ottimo lavoro svolto, alla referente dell’istituto insegnante Nicoletta Romano”. Nei prossimi giorni l’evento interesserà anche alcune classi della scuola primaria dell’Istituto Galice, che aderito al progetto.

Paolo Giardini, Presidente del gruppo locale di fare Verde, presente all’incontro, dichiara: “Il progetto oltre alle lezioni svolte in aula, prevede una visita all’isola ecologica, la partecipazione alla pulizia della spiaggia della marina in primavera e si conclude con una gara, con relativa premiazione, tra le classi della scuola primaria partecipanti, che ha come scopo di favorire la conoscenza dei diversi materiali dei rifiuti da differenziare e di formare i bambini alle differenze che esistono in termini di raccolta differenziata”.