EVA by Franco Ciambella debutta su QVC Italia

CIVITAVECCHIA – Debutta su QVC Italia la nuova Capsule Collection firmata “EVA by Franco Ciambella”, realizzata dallo stilista Franco Ciambella creata per il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento.

Si arricchisce così il ventaglio di collaborazioni volute da QVC per dar vita a collezioni made in Italy per arricchire l’offerta nella categoria fashion con proposte originali e sempre nuove, adatte per tutte le donne.

Dal 19 settembre la collezione “EVA by Franco Ciambella” sarà disponibile sul sito www.qvc.it e in TV dove verrà presentata in esclusiva da Franco Ciambella in diretta dagli studi QVC di Brugherio alle ore 12:00, durante il fashion event, evento dedicato alle novità moda autunnali inserito nella campagna must have in programma dal 13 al 19 settembre. La capsule collection è pensata per offrire a tutte le donne total look versatili, adatti per le diverse occasioni della giornata. Capi in contrasto tra stile femminile e maschile, elegante e pratico per un’immagine versatile e timeless.

La collezione nasce dalla visione personale del direttore creativo Franco Ciambella, fashion designer da oltre 30 anni, il cui stile ha sempre celebrato l’eleganza, la femminilità, il glamour senza tempo e il fatto a mano tipico dell’haute couture che definisce così la sua nuova capsule creata per QVC Italia: “Il lusso democratico di una continua ricerca di capi esclusivi pensati per donne reali a prezzi speciali”.

“Eva rappresenta perfettamente il sentimento di gioia che vogliamo stimolare in questo periodo così delicato e offre un prodotto la cui ispirazione rappresenta la donna contemporanea con il suo desiderio di riappropriarsi della propria vita , le sue paure e la voglia di superarle, il bisogno di affermare una nuova identità anche attraverso ciò che indossa”, spiega Ciambella.

“Grazie all’esperienza del maestro Ciambella questo è stato reso possibile e il risultato è una collezione gioiosa, estrosa, attenta al dettaglio ma facile” dichiara Paolo Filipin, Director of Merchandising di QVC Italia.

“EVA: nel nome scelto per questo brand di successo made in Italy c’è tutta l’essenza del singolo archetipo femminile, ma anche del suo essere plurale. EVA è infatti la prima donna, ma allo stesso tempo è l’insieme di tutte le altre. La proposta di capi di tendenza che contraddistingue il marchio comprende da sempre raffinati e di ispirazione retrò, dedicati ad una donna autentica, dai modelli fuori dal comune e indipendente, alla ricerca di un look femminile e attento ai dettagli”.

Per conoscere e scoprire nel dettaglio tutti i modelli della nuova capsule esclusiva del brand EVA by Franco Ciambella per QVC basta sintonizzarsi sul canale TV QVC (Digitale terrestre e su Tivùsat, canale 32, Sky canale 475) e sul sito e-commerce www.qvc.it a partire dal 19 settembre.