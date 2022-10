Entra nel vivo “L’oasi di Torre Flavia, patrimonio di tutti”

CERVETERI – E’ partito il progetto di Scuolambiente, con il prezioso contributo della Fondazione Cariciv, “L’Oasi di Torre Flavia, patrimonio di tutti”.

Il progetto che coinvolge gli studenti del comprensorio si propone di far conoscere alle nuove generazioni un bene prezioso come quello dell’Oasi sotto il profilo storico e, al tempo stesso, creare un senso forte di appartenenza e di legame con il territorio. Gli studenti quindi, dopo una fase di studio predisporranno loro stessi tutto il materiale illustrativo nonché i pannelli esplicativi in area, che verranno poi realizzati grazie al contributo della Fondazione Cariciv.

Il progetto si articola pertanto in due interventi, uno destinato agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado “Adottiamo la Maremma di Campo Di Mare” e uno destinato ai più piccoli “C’era una volta Torre Flavia”.

“Abbiamo già realizzato due interventi propedeutici con il World Cleanup Day a Torre Flavia e la Caccia ai Tesori di Torre Flavia del 15 ottobre – spiega la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri – e da questa settimana proseguiamo con le uscite didattiche in area con le classi 2° di Scuola secondaria I.C. G. Cena di Cerveteri, coordinate dalla Proff.sa Giulia De Santis, e i laboratori in classe per la realizzazione dei materiali divulgativi.”

A novembre sono previsti gli interventi degli esperti in tutte le classi che hanno aderito ai diversi percorsi del progetto mentre in primavera sono previste diverse uscite didattiche con vari laboratori esperienziali in area, attuati anche con la collaborazione dal Dott. Corrado Battisti, Responsabile dell’area di Città Metropolitana.

“Vogliamo ringraziare la Fondazione Cariciv per la fiducia che ha voluto riservare a questo progetto che vede anche il patrocinio e il nella osta di Città Metropolitana, senza il quale non avremmo avuto accesso al finanziamento, della Presidenza della Regione Lazio e dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli” conclude la Presidente Maria Beatrice Cantieri.