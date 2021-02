Egitto: scoperto antico birrificio risalente a 5000 anni fa

Un antico birrificio risalente a circa 5000 anni fa è stato scoperto in Egitto. La missione, composta da egiziani e americani, ha rinvenuto i reperti nell’antica città di Abydos. Il sito si trova nel Governatorato di Sohag e risalirebbe, probabilmente, al Regno del Re Narmer intorno al 3100 a.c. , ha dichiarato il Ministero del Turismo e dell’Antichità egiziano. Quella che potrebbe essere la più antica fabbrica di birra conosciuta la mondo aveva una capacità produttiva di 22.400 litri, suddivisa in otto sezioni lunghe 20 metri e larghe 2 , ciascuna composta da 40 pentole in terracotta utilizzate per riscaldare acqua e cereali per la produzione della birra. Il Dottor Matthew Adams, a capo dei ricercatori , ritiene che ” la birra fosse utilizzata nei rituali di sepoltura reale per i primi re egiziani”