Donate alla cariciv due copie del volume “In Memoria di Domenico Capannini”

CIVITAVECCHIA – Nella giornata di oggi, giovedì 20 febbraio 2020, sono state donate, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, due copie della pubblicazione “In Memoria di Domenico Capannini Decorato di Medaglia d’Argento al Valore Militare” a cura di Manola Solfanelli e Sara Fresi. Entrambe le autrici sono state accolte da Gabriella Sarracco Presidente della Fondazione CARICIV che ha espresso parole positive sul lavoro svolto.

L’attività di ricerca di carattere storica è incentrata sulla vita e sulla carriera militare di Domenico Capannini Medaglia d’Argento al Valore Militare a cui è stata intitolata la Caserma dei Carabinieri di Cortona, prozio di Manola Solfanelli zio di suo padre Guido. Con questa pubblicazione le autrice vogliono far riflettere soprattutto i giovani, che sono il nostro futuro, affinché si sentano sempre cittadini fieri e orgogliosi della propria Patria e delle proprie origini così come molti anni orsono fu il giovane Domenico. Egli venne ucciso dai soldati tedeschi, la notte tra l’8 e il 9 settembre 1943, mentre difendeva il presidio dei Carabinieri di Trento e non esitò nemmeno un minuto a dare la propria vita in difesa del suo onore a favore della Patria. (Foto di Jorida Labinoti).