Con il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino il giornale gratis direttamente a casa

CERVETERI – Il piacere di ricevere il giornale direttamente a casa, in formato digitale e totalmente gratis!

Questo è il servizio che il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, insieme a tante nuove attività, ha deciso di regalare a tutti gli iscritti per l’anno nuovo.

L’ iniziativa rientra nel progetto “Il SBCS è di nuovo in viaggio” finanziato dalla Regione Lazio all’interno del bando “La Cultura fa Sistema”.

Ora sarà possibile sfogliare direttamente dal proprio PC, tablet o smart phone tantissimi tra i quotidiani, periodici e riviste che si trovano anche in edicola. Testate nazionali e internazionali che potranno essere selezionate mediante gli appositi filtri di ricerca.

E così dopo aver letto il proprio quotidiano preferito facendo colazione o comodamente seduto in un mezzo di trasporto per andare in ufficio, l’edicola digitale del SBCS proporrà tante altre letture e immagini per approfondire le news in maniera completa e diversa.

La Media Library On Line (MLOL) consentirà di sfogliare tutte le testate presenti nel portale in maniera semplice e veloce. Basterà visitare il sito dell’edicola digitale e accedere con le credenziali che verranno fornite direttamente dalla biblioteca di appartenenza.

Fatti questi semplici passaggi, si aprirà una vera finestra sul mondo! Visto il numero di pubblicazioni disponibili, ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta!

Rappresenterà anche l’occasione per migliorare la propria conoscenza delle lingue straniere, leggendo testate in inglese, tedesco, francese o spagnolo.

Non resta, per chi ancora non lo avesse fatto, di recarsi e iscriversi presso una delle 8 biblioteche comunali che aderiscono al progetto (Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano, Cerveteri, Formello, Ladispoli, Santa Marinella, Trevignano Romano).

Mai così aggiornati, mai così comodamente!

….e le sorprese per il 2022 non sono ancora finite, perché Il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino è di nuovo in viaggio!