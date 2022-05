Che forte “FORTE! Festival”

CIVITAVECCHIA – Bilancio decisamente positivo per l’edizione 2022 di “FORTE! Festival”, andato in scena lo scorso fine settimana nel centro storico di Civitavecchia.

“In attesa di pubblicare le consuete gallerie post-evento – commentano soddisfatti gli organizzatori – scegliamo qualche scatto di Roberta Barletta per sottolineare il successo di pubblico della manifestazione, che ha portato tanti appassionati in via Monte Grappa, piazza Leandra e piazza Saffi: grazie all’impegno di tanti artisti, gruppi, associazioni ed editori, tutti gli spazi (e i locali!) della zona sono stati invasi da ascoltatori pieni di sincera curiosità per un’iniziativa così nuova per la nostra città. Le associazioni che fanno rete, i pubblici che si mescolano, il circuito dei locali e degli operatori che supporta – tutte cose che hanno fatto sì che un’offerta così varia – dalla musica corale e classica al jazz, fino a rock e pop sperimentale, declinate tra incontri, concerti e mostre – trovasse un pubblico non solo numeroso (come riconosciuto anche dall’Amministrazione Comunale, che ringraziamo per aver voluto sottolineare la qualità della proposta di FORTE! Festival nei suoi comunicati), ma soprattutto attento e rispettoso”.

“I tanti artisti di livello nazionale che ci hanno onorato della loro presenza – aggiungono – hanno potuto percepire il calore di cui è capace la nostra città: e i lanci fatti da loro una volta tornati alle loro città raccontano quanto sia forte il legame che ci unisce. FORTE! Festival è una realtà fatta di tante anime, e con un cuore enorme: e quindi, GRAZIE a tutte le associazioni che hanno voluto costruire insieme questo stupendo percorso, per lo spirito inclusivo e generoso con cui hanno saputo mettere a fattor comune qualità e obiettivi”.