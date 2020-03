Centumcellae News: un libro al giorno da scaricare gratuitamente

LIBRI GRATUITI ANTI COVID

La redazione di Centumcellae mette a disposizione libri digitali da poter scaricare gratuitamente. Sono classici della letteratura internazionale alcuni dei quali considerati come i più belli di tutti i tempi.

Ne verrà pubblicato uno al giorno che troverete sul nostro giornale online e sulla pagina Facebook.

In un momento particolare, dove tutti dobbiamo fare sacrifici e limitare gli spostamenti il più possibile, cerchiamo come redazione di dare il nostro contributo mettendo a disposizione una selezione dei nostri preferiti.

Ognuno di noi può fare la sua parte affinché questo periodo possa trascorrere velocemente, in modo leggero e magari traendone vantaggio attraverso una buona lettura.

Il primo libro disponibile è “ La fattoria degli animali “ di Orwell.