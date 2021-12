Cartoline da Civitavecchia 2022: le foto del nuovo Calendario in mostra al Museo archeologico

CIVITAVECCHIA – La 7° edizione di Cartoline Da Civitavecchia, il foto contest ideato da Port Mobility per promuovere la città, è finalmente giunto alla conclusione. Anche quest’anno in molti hanno partecipato condividendo le proprie immagini della città e regalandoci come sempre nuove emozioni. Per questo gli organizzatori colgono l’occasione per ringraziare tutti i fotografi che hanno accettato la sfida e si sono messi in gioco.

Inutile dire che come sempre la selezione delle 12 fotografie per il Calendario è stata molto complicata. Il tema di questa edizione è stato “Cultura: dall’Arte alle Tradizioni”: un omaggio all’arte, alle tradizioni, ed al patrimonio culturale di Civitavecchia. La scelta è quindi ricaduta sulle immagini che a parità di qualità fotografica hanno rispettato maggiormente il tema proposto.

Facciamo quindi i complimenti a: Franco Di Claudio, Angelo Esposito, Mariapia Statile, Emiliano Veroni, Roberto Diottasi, Rolando Fracassa, Jessica Pinget, Fabrizio Rocchetti, Raffaele Ballirano, Silvia Marazzi, Dario Baghini e Massimo Galli.

Tra i protagonisti di questo calendario, senza dubbio molte tradizioni della città, come l’evento di S. Fermina e gli amatissimi biscottini di Natale. Ma anche un sentito omaggio allo storico Odoardo Toti, icona e riferimento culturale della città, così come ai meravigliosi affreschi di Piazza Leandra, custoditi con amore e passione dal Sig. Tarcisio De Paolis, anch’egli recentemente scomparso.

Non solo, un grande tributo va anche a molte opere d’arte di Civitavecchia: tra queste l’installazione d’arte contemporanea davanti al Teatro Traiano; la Fontana del Vanvitelli e la “nuova” statua del bacio nel porto storico; il tempietto del Bramante al cimitero monumentale; la statua di S. Francesco davanti alla Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi e uno dei bellissimi affreschi nella Chiesa della Stella.

LA MOSTRA AL MUSEO ARCHEOLOGICO

La presentazione ufficiale del nuovo Calendario, si terrà al MANC (Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia) dove saranno anche esposte e premiate le 12 fotografie.

L’evento si terrà il prossimo 15 dicembre alle ore 17.00. Si invita la cittadinanza a partecipare, ovviamente nel rispetto di tutte le misure anti-Covid attualmente in vigore. È consigliata la prenotazione contattando direttamente il museo (Telefono: +39 0766 23604, E-mail: drm-laz.mucivitavecchia@beniculturali.it).

CARTOLINE DA CIVITAVECCHIA 2022: COME RICHIEDERE IL CALENDARIO

Chiunque lo desideri può quindi richiedere una o più copie del calendario in cambio di un contributo di solidarietà per un regalo di Natale semplicemente unico.

Per richiedere o prenotare una o più copie del Calendario 2022, da muro e/o da tavolo, è possibile rivolgersi a:

Associazione Onlus Stelle Nascenti: contattando direttamente il Presidente Marco Cecconello ai seguenti recapiti: Telefono: 3382776575 – e-mail: stelle_nascenti@libero.it – m.cecconello87@gmail.com

Croce Rossa Italiana Civitavecchia: Referente Giuliana Ruggiero, Telefono: 076623382 – e-mail: civitavecchia@cri.it

Proloco di Civitavecchia: Contattando direttamente la Presidentessa Maria Cristina Ciaffi ai seguenti recapiti: Telefono 3383279798, e-mail prolococivitavecchia@gmail.com

F.I.D.A.P.A. BPW ITALY – Sez. di Civitavecchia: Contattando direttamente la Presidentessa Maria Cristina Ciaffi ai seguenti recapiti: Telefono 3383279798, e-mail fidapasezionecivitavecchia@gmail.com

Clicca per vedere le 12 fotografie del nuovo calendario: https://bit.ly/cartoline2022-le-foto

(in copertina, la foto di Emiliano Veroli)