Battilocchio, Galizia e Lucarelli all’inaugurazione dell’open di week di Stazione Musica

CIVITAVECCHIA – Inaugurato ieri alla presenza dell’onorevole Alessandro Battilocchio, dell’assessore alla cultura del comune di Civitavecchia Simona Galizia e del delegato al quartiere Aurelia Daniele Lucarelli l’open week di Stazione Musica. L’academy della musica, creata e fortemente voluta dal direttore artistico Giordano Tricamo, sta per riaprire i battenti con diverse novità.

Dal 28 settembre al 2 ottobre sarà possibile incontrare i docenti e conoscere i corsi della scuola di musica locale, con la consueta attenzione ai protocolli di contenimento Covid.

“E’ stato un piacere inaugurare in un momento particolare la stagione e l’open week di questa struttura . Giordano è un grande professionista e lo abbiamo visto quest’estate durante l’organizazione del Civitavecchia Summer Festival” ha dichiarato l’assessore Galizia.

“Con grande piacere ho accettato l’invito di Tricamo. La cultura sta diventando sempre più un vettore di economia e sviluppo per il nostro territorio” ha dichiarato Battilocchio.

Il delegato di Aurelia ha invece sottolineato come Stazione Musica potrebbe essere il veicolo per inaugurare una serie di eventi ad Aurelia.