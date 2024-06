Appuntamento con la cultura, domenica 23 alle ore 19:00 a Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Il noto giornalista Massimo Franco sarà presente alla Casina Trincia per parlare del suo ultimo libro dal titolo “Secretum. Intervista con Monsignor Sergio Pagano”.

Ad organizzare l’incontro con l’autore è l’assessore alla cultura Gino Vinaccia in collaborazione con la Biblioteca civica “A. Capotosti” e d’intesa col Sindaco Pietro Tidei.

“Invito tutti a prender parte domenica all’incontro con Massimo Franco, illustre inviato editorialista del Corriere della Sera, che ci racconterà di questo suo ultimo libro e dell’incontro con Monsignor Sergio Pagano, uno degli uomini meno conosciuti ma più potenti e rispettati del Vaticano”, ha affermato l’assessore Gino Vinaccia.

Entra nei particolari dell’appuntamento di domenica, l’assessore, che con questa presentazione inaugura il programma culturale estivo del Comune di Santa Marinella.

“Prefetto dell’ex Archivio Segreto Vaticano dal 1997, Monsignor Pagano, intervistato da Massimo Franco, che voglio ringraziare personalmente per aver accettato il mio invito, guiderà il lettore attraverso milioni di documenti accumulati e custoditi fin dal 1500, svelando per la prima volta una parte dei segreti racchiusi nel «bunker», il deposito visitato in esclusiva dall’autore per questo libro”, ha spiegato Vinaccia

“Gli archivi vaticani costituiscono una testimonianza unica dell’evoluzione storica dell’Europa e del mondo. Il libro rivela le ragioni che nel 2019 hanno spinto papa Francesco a rinominare l’Archivio Segreto, chiamandolo Apostolico. È solo una delle «pepite» che emergono da questa miniera di aneddoti e intrecci, che aiutano a conoscere le dinamiche, oltre che la storia, di un’istituzione millenaria come la Chiesa Cattolica.

Nel libro emerge una rilettura inedita e spiazzante di alcuni passaggi storici fondamentali. Dal processo a Galileo, ai silenzi di Pio XII sulla Shoah, temi cruciali che Pagano ha avuto il compito di studiare e rendere pubblici”, ha concluso Vinaccia.

A dialogare con l’autore saranno, oltre all’assessore, la delegata alla biblioteca Giovanna Caratelli e la direttrice della biblioteca, Cristina Perini. L’ingresso alla presentazione è gratuito ed aperto a tutti.