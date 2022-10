Apertura in grande stile per l’ITFF 2022

CIVITAVECCHIA – È iniziata alla grande l’11esima edizione dell’International Tour Film Festival. Platea gremita e grandi ospiti al Cinema Royal di Civitavecchia gentilmente concesso dal produttore Marco Valsania; il tutto coordinato dal Presidente Piero Pacchiarotti e sapientemente costruito dal Direttore Artistico Antonio Flamini. Cristina De Felici ha presentato la serata iniziando da Martina Fusaro, la giovane attrice emergente civitavecchiese madrina di questa edizione.

A seguire, subito la visione del nuovo cortometraggio di Christian Marazzito “Amici di sempre” che ha emozionato la platea e dato vita ad una serie d’interventi dello stesso regista e del cast presente in sala fra cui, lo stesso regista accompagnato da Dario Bandiera, Mauro Mandolini, Silvia Mazzotta, Sarà Ricci e l’attrice Morena Gentile che è anche produttrice dell’opera.

Spazio poi a Emilio Francini, premiato come miglior attore emergente e a seguire i video di Tony Sperandeo, premiato alla carriera, ma assente per motivi di salute e che ha inviato un video messaggio di ringraziamento, così come Sergio Ruffini assente invece per impegni di lavoro.

E’ arrivato quindi il premio alla carriera per Ninetto Davoli che ha incantato tutto il pubblico raccontando col suo modo di fare un po’ scanzonato rare perle di storia del cinema italiano e aneddoti personali dei suoi incontri di lavoro e non solo, con Pasolini, Totò e Maria Callas. Il tutto ad anticipare la visione in anteprima del film “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini, gentilmente concessa dalla Adler Entertainment, che di fatto va a chiudere una prima serata scoppiettante.

Il festival proseguirà fino a sabato 8 ottobre quando si chiuderà con la premiazione di tutte le opere vincenti e la consegna degli ultimi premi speciali.