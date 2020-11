Al via la procedura di rimborso per gli abbonati e i possessori di biglietti del Teatro Traiano

CIVITAVECCHIA – ATCL- Ass. Teatrale fra i Comuni del Lazio, Circuito multidisciplinare regionale dello spettacolo dal vivo, in ottemperanza ai vari DPCM che prima a Marzo 2020 e poi ad Ottobre 2020 hanno determinato la chiusura dei teatri, impedendo la fruizione al pubblico degli spettacoli, dopo il rinvio in autunno degli ultimi 3 spettacoli previsti dal Cartellone della Stagione 2019-2020 del Teatro Traiano e lo spettacolo Va tutto bene con Max Giusti, provvede purtroppo oggi al loro definitivo annullamento, prevedendo (come da DPCM) un rimborso ai possessori degli abbonamenti e dei biglietti attraverso l’emissione di un voucher (che sarà spendibile nei successivi 18 mesi). La procedura, considerata l’attuale impossibilità di accogliere il pubblico nel botteghino, sarà gestita con le seguenti tre diverse modalità a seconda della tipologia di titolo emesso (abbonamento, biglietto acquistato al botteghino, biglietto acquistato sui canali Ticketone):

•Voucher sugli abbonamenti: saranno emessi in automatico dal botteghino, gli abbonati potranno ritirarli quando riaprirà il Teatro, riconsegnando l’abbonamento di cui sono in possesso (senza riconsegna fisica del tagliando abbonamento non si potrà ritirare il voucher);

•Voucher sui biglietti: i possessori dei biglietti acquistati al botteghino del Teatro Traiano dovranno mandare una mail a rimborsi.atcl@gmail.com entro e non oltre il 18 dicembre 2020, allegando la foto del biglietto per cui chiedono il rimborso. Il botteghino emetterà contestualmente un voucher che potrà essere ritirato al botteghino quando riaprirà il Teatro, sempre riconsegnando il biglietto cartaceo (senza riconsegna fisica del tagliando non si potrà ritirare il voucher);

•Voucher per possessori dei biglietti acquistati sui canali Ticketone (sito web e rivendite): gli interessati dovranno rivolgersi direttamente a Ticketone per richiedere il rimborso (qualora fossero stati acquistati on line) o alle rivendite (qualora fossero stati acquistati in questa sede) entro e non oltre il 18 dicembre 2020 ed ottenere il voucher.

Il Voucher ha una validità di 18 mesi dall’emissione e potrà essere speso solo al botteghino del Teatro Traiano (qualora abbonamenti e biglietti fossero stati acquistati lì) o sui canali online Ticketone (qualora i biglietti fossero stati acquistati sulla piattaforma) esclusivamente per gli spettacoli programmati al Teatro Traiano da ATCL.