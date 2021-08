“Addiction” dei MYR sbanca la 23ma edizione del Festival “Inventa un Film”

CIVITAVECCHIA – Il gruppo musicale civitavecchiese MYR, composto da Enrico Giannacco (Vocals and Guitars), Nunzio Sannino (Guitars), Dario Morgillo (Keyboards), Simone D’Alessandri (Bass) e Ruben Ramirez (Drums and Percusions) con il brano “Addiction” è il vincitore della sezione Videoclip nell’ambito della XXIII edizione del “Festival Internazionale del Cinema – Inventa un film” a Lenola (LT).

Il video musicale, già finalista in numerosi festival sia nazionali che internazionali, fa parte di un gruppo di opere di eccellenze locali promosse dalla Civitafilm attraverso l’International Tour Film Fest e vede la regia di Enrico Giannacco, il soggetto di Adriano Giannacco, che insieme hanno realizzato anche il montaggio, il design, character and storyboard di Valerio Befani, la CGI & Visual Effects di Nicola Piovesan, come operatore Tiziano Bonifazi e come attrice Edea Console.

Soddisfatto Enrico Giannacco che ha dichiarato: “Un videoclip che ci sta dando tanti successi dove uniamo il messaggio verbale, e musicale a quello delle immagini dando spazio alla nostra creatività. Addiction è realizzato con una sorprendente fusione tra riprese live-action e animazione 3D; parla della dipendenza dagli errori e la storia narrata nel video, una sorta di coazione a ripetere in cui la protagonista è prigioniera di un universo immaginifico da lei stessa disegnato. A livello tecnico è stata una bella sfida, ma personalmente mi ritengo molto soddisfatto del risultato finale”.

Il presidente dell’International Tour Film Fest Piero Pacchiarotti ha commentato: “Il nostro obiettivo è far conoscere le eccellenze della nostra città in attesa che cresca nei cittadini la consapevolezza delle proprie possibilità; il mio sogno è arrivare a creare un comitato in grado di creare percorsi culturali insieme anziché andare sempre ognuno in direzioni diverse”.

Intanto sta per riprendere il tour dell’ITFF che vede la prossima tappa il prossimo 27 Agosto a Castel Sant’Elia (VT) serata dedicata alla presentazione del libro “Sognando nuovi Orizzonti” che racconta i 10 anni del festival ed a seguire la proiezione delle opere in concorso per la sezione VideoVersi.