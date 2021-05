A Giulia Melis dell’IISS V. Cardarelli il riconoscimento del Premio Asimov

TARQUINIA – Il 27 Maggio alle ore 14:00 si terrà, in diretta streaming, la cerimonia conclusiva del Premio Asimov e già dalla prima partecipazione a livello nazionale l’Istituto “Cardarelli” di Tarquinia si piazza tra i primi posti grazie alla studentessa Giulia Melis, classe 4Csa.

Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate. L’attività di lettura degli studenti viene riconosciuta come PCTO, ex alternanza scuola-lavoro.

Il Premio, intitolato allo scrittore Isaac Asimov, intende avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica attraverso la valutazione e la lettura critica delle opere in gara. Nasce da un’idea del fisico Francesco Vissani, che si è ispirato ad analoghe iniziative della Royal Society. Inizialmente istituito dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, grazie alla collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di molte altre realtà scientifiche, si qualifica oggi come Premio di livello nazionale.

Il Premio quest’anno giunge alla sesta edizione e l’IISS V. Cardarelli partecipa con ben 25 studenti provenienti dal liceo classico, dallo scientifico tradizionale e dall’indirizzo scienze applicate. I ragazzi hanno letto un testo scelto tra quelli proposti dalla commissione giudicante ed hanno scritto la loro recensione. L’iniziativa è stata proposta dal Dipartimento di matematica e fisica al fine di far comprendere agli studenti che è importante conoscere le scienze, ma è indispensabile essere in grado di divulgare il sapere scientifico in modo chiaro, accattivante, interessante, ma anche divertente.

Giulia Melis, classe 4Csa, classificatasi nella regione Lazio tra i primi 5 del suo gruppo, ha scelto il libro “L’ultimo orizzonte” di Amedeo Balbi e verrà premiata il giorno della cerimonia.

La sua professoressa di matematica e fisica dice di lei: “Giulia ha sempre dimostrato una predisposizione ed una curiosità incredibili verso tutto il campo scientifico e questo l’ha portata a scegliere tra i nostri indirizzi il liceo scientifico opzione scienze applicate; tuttavia ha sempre dimostrato la capacità di esporre in modo chiaro, completo e brillante anche concetti molto complessi ed articolati, completando il suo curriculum con una preparazione umanistica ragguardevole”.

La Dirigente scolastica Laura Piroli si congratula con Giulia e rivolge un plauso a tutti gli studenti che hanno partecipato dimostrando che la lettura dei libri e lo studio delle scienze possono conciliarsi in modo davvero affascinante.

Sul sito del Cardarelli la recensione di Giulia: www.iscardarelli.edu.it