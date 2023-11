Vitali, Tedesco e Magliani inaugurano un market in via Matteini

CIVITAVECCHIA – “Questa mattina, con il Sindaco Ernesto Tedesco e il Vicesindaco Manuel Magliani, abbiamo presenziato con grande piacere all’apertura di un market in via Matteini. È un momento importante che trova la significativa presenza dell’Amministrazione, sia perché si offrono nuovi servizi ai residenti del quartiere compreso tra via Terme di Traiano e corso Matteotti, sia perché è importante far sentire la vicinanza delle istituzioni a chi investe per creare lavoro. Fare impresa in questo momento storico non è semplice, siamo però convinti che l’apertura dell’esercizio Metà di via Matteini vada nella giusta direzione per lo sviluppo di un commercio diffuso, l’unico realmente attento alle esigenze dei cittadini e delle famiglie”. Così l’Assessore al Commercio, Dimitri Vitali