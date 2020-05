Verde pubblico, interventi di sfalcio e pulizia pubblicati online secondo il cronoprogramma

CIVITAVECCHIA – Proseguono le operazioni di sfalcio dell’erba, pulizia e potature di cespugli e siepi che stanno coinvolgendo tutta la città, dal centro alla periferia.

Quest’oggi, venerdì 15 maggio, il programma prevede interventi di sfalcio e pulizia del verde in Via Izzi, Via Morandi (angolo Via D’Onofrio), Viale Garibaldi e Via dei Rocchi. Tutti gli interventi vengono pubblicati sul sito internet aziendale www.civitavecchiaservizipubblici.it e sulla pagina facebook di CSP srl, affinché i cittadini possano conoscere data e luogo degli interventi.

Da Viale Garibaldi a Via della Polveriera, da Largo Fortunato Bonifazi a Via Sicilia, da piazza Vittorio Emanuele a Piazzale Santarelli, Campo dell’Oro: sono solo alcuni degli interventi effettuati nei giorni scorsi, previsti dal cronoprogramma e che stanno coinvolgendo tutto il territorio comunale di Civitavecchia.

Le squadre del verde sono impegnate tutti i giorni, sia su interventi in programmazione ordinaria che d’urgenza, assicurando il tempestivo smaltimento dei materiali di risulta. Il programma settimanale che, come detto, comunicheremo di giorno in giorno, potrebbe essere soggetto a piccole variazioni che saranno comunque prontamente comunicate.

Ai cittadini CSP chiede la massima collaborazione, verificando personalmente i risultati raggiunti sulla base della programmazione che pubblicheremo sul nostro sito internet e la pagina facebook aziendale.