Vasto incendio in Zona industriale, intervengono i Vigili del Fuoco

CIVITAVECCHIA – Un grande spiegamento di forze quello messo in campo dai Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Alle ore 14 gli uomini della caserma Bonifazi sono intervenuti in via Antonio Siligato, in Zona industriale, per un vasto incendio all’interno dell’ex deposito Bianchi. A bruciare è un vasto quantitativo di materiali di risulta, scarti di lavorazione, plastiche ect. Vista la particolarità dell’intervento sono sopraggiunti sul posto i Funzionari Vvf, il Capo Turno Provinciale, la squadra di Cerveteri, 26A, gli specialisti del gruppo CRRC, atti ad individuare sostanze chimiche nocive dovute dalla combustione. Oltre a due autobotti che fanno da spola per garantire il rifornimento di acqua. Tuttora l’intervento è ancora in corso.