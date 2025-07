Vasto incendio a Fiumicino, traffico in tilt e circolazione treni sospesa

FIUMICINO – Nuovo pomeriggio di fuoco sulle coste laziali, dopo l’incendio che ieri ha colpito Cerveteri, oggi brucia una vasta sterpaglia in via Montanari a Fiumicino. Un fronte di fuoco veramente vasto che ha creato numerosi disagi alla circolazione con automobilisti bloccati sulla Roma- Fiumicino per il troppo fumo. Sul posto i vigili del fuoco della 26A di Cerveteri, unità giunte sia da Roma che da Bracciano, con tre autobotti impegnati nel contenere il vasto incendio che al momento minaccia un campo di pannelli fotovoltaici e numerose abitazioni adiacenti. Traffico bloccato tra il bivio A12 e A91 della Roma Fiumicino svincolo Fregene e circolazione dei treni sospesa tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto per l’ intervento dei Vigili del Fuoco