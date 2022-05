Uot taim is itte?

CIVITAVECCHIA – Sta facendo il giro del web il video girato da un cittadino sul totem interattivo inaugurato venerdì scorso in viale Garibaldi con tanto di taglio del nastro e parata di politici nostrani. Uno strumento multimediale pensato soprattutto per i turisti ma che, a giudicare dall’inglese a dir poco maccheronico utilizzato nelle varie didascalie, sarebbe meglio che i turisti evitassero di leggere…

Si passa infatti da una bizzarra “Curch of the star” ad una eccentrica “Santa Maria dell’oration church”, passando per un imbarazzante “Strong Michelangelo”.

Inevitabili i commenti sarcastici di molti cittadini, che invocano a gran voce una “Little pussy” per la Ficoncella…

Insomma, un’altra prestazione da incorniciare per la nostra “German Amministration” .