Una giornata di fuoco per Civitavecchia e il comprensorio

CIVITAVECCHIA – Una autentica giornata di fuoco quella vissuta ieri da Civitavecchia e il suo comprensorio, con un lavoro critico ed estenuante per i Vigili del Fuoco costretti ad intervenire simultaneamente su tre vasti roghi, alimentati dal fortissimo vento che per tutto il giorno ha sferzato il litorale

L’incendio più vasto si è avuto presso il Camping La Frasca, le cui fiamme sono state domate dagli uomini della caserma Bonifazi solo in nottata. Il bilancio finale, ancora provvisorio, parla di quasi metà struttura distrutta tra bungalow, roulotte e ovviamente pineta. Il lavoro dei Vigili del fuoco, come anticipato nel primo resoconto di ieri, è stato reso ancor più difficile dal cospicuo numero di bombole di gpl presenti nel camping, parte delle quali esplose. Inutile anche un tentativo di intervento di un canadair, le cui operazioni di spegnimento sono state ostacolate dal forte vento. In soccorso dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenute anche due squadre da Roma.

Il secondo rogo, intorno alle 20:00, è divampato in località Boccelle, dove un importante fronte di fuoco ha cominciato a minacciare le abitazioni. Anche qui sono andati persi svariati ettari di macchia mediterranea. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Bracciano, Cerveteri e due squadre VVF provenienti da Roma lavorando fino a tarda notte per estinguere le fiamme.

Precedentemente, nel corso della giornata, i Vigili del Fuoco erano intervenuti in più punti della città a causa dei danni provocati dal vento. Si è cominciato con il mettere in sicurezza l’impalcatura per i lavori di ristrutturazione di una palazzina in via Desanctis, lato via Terme di Traiano. Si è continuato con una chiamata in via Trieste per il recupero degli ombrelli ornamentali messi a sei metri d’altezza lungo tutta la via. Altri interventi poi per verificare pali pericolanti, cartelloni pubblicitari ed il taglio di molti rami di alberi che minacciavano di cadere, come è successo in via Apollodoro, dove un ramo e caduto al di sopra di un’autovettura.

Assurda invece la situazione verificatasi in via Etruria a Santa Marinella i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia sono intervenuti in una villetta dove, a seguito dell’accensione di fuochi d’artificio fatti esplodere durante i festeggiamenti di una festa privata, si è sviluppato un vasto incendio in un campo di sterpaglie di circa 3 ettari adiacente alle abitazioni. Per lo spegnimento delle fiamme è intervenuto personale della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. I Carabinieri sono riusciti ad identificare la responsabile dell’accensione dei fuochi, una ragazza di 21 anni, la zia del festeggiato, che è stata denunciata a piede libero per incendio ed accensioni ed esplosioni pericolose.

La giornata odierna tuttavia non è cominciata nel migliore dei modi, dato che questa mattina, verso le ore 5:00, a Santa Lucia è divampato l’ennesimo incendio sterpi. Tre ettari di sterpaglie sono state estinte repentinamente dagli ormai stremati Vigili del fuoco di Civitavecchia, che si sono recati sul posto con la 17A e il Ford Ranger.