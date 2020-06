Un tutore stupefacente…

CIVITAVECCHIA – Non è bastata l’inventiva ad un 58enne civitavecchiese per evitare l’arresto da parte della Polizia di Stato.

I fatti si sono verificati sabato sera quando, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Civitavecchia hanno fermato l’uomo, con precedenti specifici inerenti gli stupefacenti, che si è subito innervosito, insospettendo i poliziotti che hanno così deciso di approfondire il controllo. Abilmente nascosto all’interno di un tutore medico indossato alla gamba dal 58enne, gli agenti hanno rinvenuto un involucro con all’interno 30 grammi di cocaina.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito del servizio è stata anche segnalata al Prefetto una donna, di 48 anni, trovata in possesso di 38 grammi di cocaina.

