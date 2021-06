Tragico incidente sull’A12: autotreno si ribalta e si incendia, muore il conducente

CIVITAVECCHIA – Tragico incidente questa mattina sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, all’altezza del km 63,700, direzione Capitale. Un autotreno che trasportava legname ha urtato il guardrail per cause al momento imprecisate e si è ribaltato incendiandosi. Tempestivo l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia e del 118 ma purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare. Agli uomini della Caserma Bonifazi si è reso necessario l’utilizzo del gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell’uomo dalla cabina del mezzo. Chiuse al traffico entrambi le carreggiate fino alla bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto anche personale di società autostrade. Nessun altro automezzo coinvolto.

Inevitabili le ripercussioni dell’incidente sul traffico, deviato in direzione della città, con conseguenze sulla circolazione lungo tutto l’asse stradale di via Terme di Traiano, della Mediana e delle zone limitrofe. La Polizia locale, coordinata dal comandante Ivano Berti, ha dislocato alcune pattuglie nei settori nevralgici della città per coadiuvare gli utenti della strada.