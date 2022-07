Tragedia sfiorata alla Stazione: cade l’intonaco, ferita una turista

CIVITAVECCHIA – Tragedia sfiorata questa mattina alla Stazione FS di Civitavecchia, allorché una consistente porzione di intonaco si è staccata dalla palazzina ferroviaria impattando a terra.

Ad avere la peggio una turista che in quel momento stava transitando sul marciapiede sottostante, colpita ad una gamba dalle porzioni di intonaco e rimasta ferita, fortunatamente, da quanto si è appreso, in modo non grave.

Sul posto personale della Croce Rossa, la Polfer e i Vigili del Fuoco della Caserma Bonifazi che hanno immediatamente provveduto a transennare e mettere in sicurezza l’area interessata. Presente anche il Sindaco Ernesto Tedesco.