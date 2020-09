TPL, prendere l’autobus è più facile con l’app Moovit

CIVITAVECCHIA – Moovit, l’applicazione che fornisce in tempo reale informazioni sul trasporto pubblico, ha aggiornato proprio in questi giorni le mappature delle linee urbane di Civitavecchia (11 linee urbane e 270 fermate circa) che si uniscono ovviamente a quelle già presenti all’interno dell’app (extraurbane e ferroviarie).

Con questo nuovo aggiornamento anche i cittadini di Civitavecchia potranno pertanto utilizzare in maniera semplice, sicura e veloce l’applicazione per effettuare gli spostamenti in città. Uno strumento fondamentale per chi utilizza il trasporto pubblico per gli spostamenti quotidiani che aggrega tutte le opzioni di mobilità, e magari anche un motivo più per chi si accinge a farlo solo adesso con l’intento di lasciare l’automobile parcheggiata sotto casa.

L’applicazione indica in modo semplice e veloce il percorso più facile e conveniente da prendere per spostarsi in città, ma anche piccoli tragitti da compiere con servizi alternativi, segnalando immediatamente eventuali modifiche al servizio, come ad esempio deviazioni al percorso o problemi sulla linea che si utilizza più frequentemente.

Insomma, una ragione in più per salire a bordo degli autobus di CSP lasciando la propria auto a casa.