TPL, da Lunedì 17 ottobre ripristino Linea E orario pomeridiano e ripristino itinerario originario Linea A

CIVITAVECCHIA – CSP informa tutti gli utenti del Trasporto Pubblico che, a seguito dell’ordinanza del Sindaco n.387 del 14/10/2022, a partire da Lunedì 17 ottobre 2022 sarà regolarmente ripristinata la LINEA E pomeridiana, con i consueti orari e percorsi adottati prima della sospensione.

CSP srl informa inoltre che, sempre a fare data da Lunedì 17 Ottobre 2022, sarà inoltre ripristinato il normale itinerario della LINEA A pomeridiana, con i consueti orari e percorsi adottati prima della sospensione.

LINEA E:

Stazione FF.SS. V.le G. Garibaldi – L.go Plebiscito – P.za Emanuele – P.zaCalamatta – Via XVI Settembre – Via B.Claudia-(Cimitero Nuovo) – Via Tirso – Borgata Aurelia – Strada S.Agostino- Via Fontanatetta – Via Aurelia Nord – Via Tarquinia – Via XVI Settembre P.za Calamatta P.za – V. Emanuele – L.go Plebiscito – V.le G. Garibaldi – Stazione FF.SS.

ORARI FERIALI

8.00(1)(2)- 9.00–10.00 –11.00 (1)(2) -12.00 (2) – 13.00 (1) – 15.00(1) – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 – 20.00

Note: (1) passa per il Centro Nato (2) passa per il Carcere Nuovo. Le corse dalle ore 8.00 alle 13.00 partono e terminano alla stazione.

Le corse dalle ore 15.00 alle 20.00 partono e terminano apiazza Vittorio Emanuele.

LINEA A:

RISTICO RIVA DI TRAIANO

Porto Turistico Riva di Traiano – Via Aurelia Sud – V.le G. Baccelli – L.go Monsignor D’Ardia C.so Centocelle – Via F. Crispi – Stazione FF.SS. – V.le G. Garibaldi – L.go Plebiscito – P.za V. Emanuele P.za Calamatta -Via XVI Settembre – Via Tarquinia – Via Aurelia Nord – Borgata Aurelia

ORARIO FERIALE: 7.10(1) – 8.30(7) – 10.00(7) – 11.50 – 13.10 – 14.10(1) – 15.50 – 17.30 – 18.50

ORARIO FESTIVO: 8.10(3) – 8.30 – 10.00 – 11.50(1) – 15.50(1) – 17.30 – 18.40 – 19.50(4)

BORGATA AURELIA

Borgata Aurelia – Via Aurelia Nord – Via Tarquinia -Via XVI Settembre – P.za Calamatta – P.za V. Emanuele – L.go Plebiscito – Via G. Garibaldi – Stazione FF.SS. – Via F. Crispi – Corso Centocelle L.go Monsignor D’Ardia – V.le G. Baccelli – Via Aurelia Sud – porto turistico

ORARIO FERIALE:

6.30(5) – 6.40 – 7.50 – 9.10 10.50 – 12.30 13.40 – 15.00(7) – 16.30 – 18.10 – 19.30(2)

ORARIO FESTIVO:

9.10(1) – 10.50 – 12.30(2) – 15.30(3)-16.30 – 18.00 – 19.20(4) – 20.10(1) (2)

Note: (1) Arriva al Centro Nato (2) fino Autoparco (3) parte Autoparco e prosegue per Porto Turistico Riva di Traiano (4) non passa per Stazione ma per Via Roma e prosegue per Via Tarquinia (5) parte dalla Stazione e prosegue per Borgata Aurelia (6) finisce Autoparco (7) passa per nuovo carcere.