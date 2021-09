Tir in fiamme sull’autostrada A12

CERVETERI – Tir in fiamme questo pomeriggio sull’autostrada A12, all’altezza del km 47,500 direzione Civitavecchia. L’automezzo, che trasportava materiale plastico, per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco, sviluppando in pochi attimi un consistente rogo, visibile a diversi km di distanza. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Cerveteri, supportati da diverse autobotti provenienti da Roma e Civitavecchia, oltre ad un elicottero degli stessi VVF, il cui intervento è stato indispensabile per abbassare le fiamme intense e raffreddare il viadotto. Il conducente del mezzo sarebbe rimasto illeso, mentre il traffico ha subito inevitabili e consistenti rallentamenti.