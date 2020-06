Spazzamento e sfalcio del verde, un’altra giornata di interventi

CIVITAVECCHIA – Procedono come da programma gli interventi di diserbo e spazzamento delle strade su tutto il territorio di Civitavecchia. Questa mattina la squadra di CSP è intervenuta in Via Ezio Maroncelli ed in Via Ferdinando D’Avenia, in località Boccelle, dove ha effettuato operazioni di diserbo per eliminare la vegetazione infestante che si era sviluppata lungo i marciapiedi e nelle zone adiacenti ai muri ed ai piedi dei cordoli stradali. Gli operatori addetti allo spazzamento sono intervenuti anche in Via Braccianese Claudia per effettuare operazioni di diserbo su marciapiedi e cigli stradali.

Sempre questa mattina completate le operazioni di sfalcio e pulizia del verde pubblico nei giardini della scuola materna di Via dei Platani, a San Gordiano (nelle foto). Gli operatori della squadra del Verde di CSP sono inoltre intervenuti in Viale Lazio, nei giardini della scuola “Ennio Galice”, in Via della Polveriera ed in Viale Garibaldi.