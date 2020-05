Spazzamento e sfalcio del verde, i lavori di oggi

CIVITAVECCHIA – Via Leopoli, Via degli Agricoltori, Via Matteini e Via Namanziano. Queste le vie interessate dalle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato, avvenute questa mattina ad opera di CSP, per la rimozione di erba, foglie, terra e detriti presenti sia sui cigli dei marciapiedi che sulla sede stradale. La squadra addetta allo spazzamento delle strade ed alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali si è poi spostata nel centro cittadino ovvero in Viale Garibaldi dove, nei pressi della Stazione, sono state effettuate operazioni di diserbo delle erbe infestanti presenti all’interno delle tazze alberate e delle aree pavimentate a lato della carreggiata destinate al transito pedonale.

Gli operatori della squadra del verde questa mattina hanno invece completato i lavori di sfalcio e pulizia del verde al Parco di Largo dei Mille.

Lunedì verrà reso noto il programma delle operazioni di spazzamento e pulizia del verde per la settimana che va dal 1 al 6 giugno.