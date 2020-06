Spazzamento e pulizia del verde anche a Borgata Aurelia

CIVITAVECCHIA – Sono iniziate questa mattina e si protrarranno per tutta la settimana le operazioni di spazzamento, diserbo, pulizia delle strade, sfalcio e pulizia del verde pubblico nel quartiere di Borgata Aurelia. Stamani il quartiere, riconosciuto come “Città Giardino”, è stato interessato da interventi di pulizia delle strade principali e di alcune aree verdi.

La squadra addetta allo spazzamento delle strade ed alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali è intervenuta oggi in Via Bonaventura Somma, Via Ildebrando Pizzetti, Via Riccardo Zandonai, Piazza Anna Piccolomini, Via Lorenzo Perosi e Via Niccolò Paganini. I lavori sono ancora in corso e proseguiranno anche nella giornata di mercoledì 3 giugno.

Anche gli operatori della squadra del verde questa mattina si sono recati nel quartiere di Borgata Aurelia per effettuare lo sfalcio e la pulizia del verde pubblico. In particolare sono intervenuti al parco di Via Bonaventura Somma, in Piazza Luidvig van Beethoven, Via Gaetano Donizetti, Via Lorenzo Perosi e Via Johannes Brahms. Data la vastità dell’area, i lavori proseguiranno durante tutta la settimana.

La squadra del verde è inoltre intervenuta nella manutenzione all’impianto di irrigazione di Viale Garibaldi e nello sfalcio dell’erba in Piazzale degli Eroi. Completati, infine, lo sfalcio e la pulizia del verde in Via Berlinguer, mentre sono iniziati i lavori di pulizia in Via delle Molacce ed in Via Alfio Flores, nella zona industriale.